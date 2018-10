Lombardia: opere stradali Pieve Albignola tra temi prossima seduta in Aula (2)

(AdnKronos) – Si parlerà inoltre dell’utilizzo dei termini ‘mamma e papà’ nella modulistica regionale (Giacomo Cosentino Basaglia, Fontana Presidente); dell’implementazione dell’azione di Finlombarda per il finanziamento dello sviluppo della Lombardia (Pietro Bussolati, Partito Democratico) e dell’applicazione del regime in deroga per la stagione venatoria 2018/2019 (Floriano Massardi della Lega e numerosi altri consiglieri di tutti i gruppi di maggioranza).

Seguirà la votazione di una proposta di risoluzione approvata in commissione Territorio e di cui è relatore Gabriele Barucco di Forza Italia, inerente le opere stradali e lo svincolo autostradale in località Pieve Albignola (Pv). Previste in conclusione le nomine del revisore dell’ambito territoriale di caccia dell’ufficio territoriale regionale Val Padana delle province di Cremona e Mantova e di un componente del comitato tecnico e scientifico in materia di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso in sostituzione di un componente rinunciatario.

