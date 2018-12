Lombardia: Piloni (Pd), visite gratuite per animali domestici

Milano, 19 dic. (AdnKronos) – Assistenza veterinaria di base gratuita per la cura degli animali d’affezione se i proprietari rientrano in una fascia socio-economica debole. È questa la richiesta contenuta in un ordine del giorno presentato per la sessione di bilancio in regione Lombardia dal consigliere regionale Pd Matteo Piloni, sottoscritto anche dalle colleghe Paola Bocci e Carmela Rozza, e approvato ieri pomeriggio in aula consiliare.

“Più del 40% delle famiglie italiane ospita un animale di affezione e almeno il 17% rinuncia alle cure mediche o a interventi chirurgici perché troppo costosi – spiega Piloni – In media, il costo di gestione di un cane è di 200 euro all’anno per vaccini e profilassi e di oltre 500 euro all’anno per l’alimentazione. Per un gatto, servono più di 250 euro all’anno fra alimentazione, farmaci e servizi veterinari”.

“In Lombardia sono più di un milione e 800mila gli animali domestici registrati all’anagrafe” ricorda il consigliere aggiungendo che “il Veneto ha già avviato un progetto pilota ed è importante che anche la nostra regione si muova in questo senso, perché agevolare il rapporto con gli animali da compagnia è una buona politica per migliorare la qualità della vita delle persone, garantire la salute pubblica e combattere abbandoni e riproduzione incontrollata”.