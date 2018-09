Lombardia: valutazione politiche pubbliche, a Pirellone esperti a confronto (4)

(AdnKronos) – “Un’intensa mattinata di confronto e di formazione, di condivisione di esperienze molto importanti, che contribuisce a rafforzare e diffondere il modello innovativo svolto dal Comitato -sottolinea la presidente Barbara Mazzali (FdI)-. E’ onesto ammettere che purtroppo ancora spesso la funzione di controllo è stata svolta in tono minore, quasi fosse una Cenerentola degli organismi istituzionali, ma l’esperienza ci insegna che non basta fare una legge per risolvere i problemi dei cittadini”.

“Deliberare, controllare se e come vengono attuate le decisioni, valutare i risultati, contribuire ad orientare esecutivo, rafforza il ruolo del Consiglio regionale, nell’interesse dei cittadini coinvolgendoli nella politiche pubbliche -osserva Mazzali-. Più che il colore politico all’interno del Comitato vale il confronto e la condivisione dei diversi punti di vista nell’interesse del ben comune e di tutti i cittadini”.

