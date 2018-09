Lombardia: via libera a progetto per recupero energia termica da acciaieria (3)

(AdnKronos) – La riduzione dei costi di smaltimento e di produzione dell’energia porta a creare un processo innovativo che ha individua soluzioni tecnologiche capaci di utilizzare in modo efficiente le reti distributive di A2A Calore & Servizi nel lungo termine, per offrire energia a prezzi calmierati rivolta alle fasce piu’ deboli della popolazione.

“Gli impatti positivi sul territorio -conclude Sala- sono sia in termini di incremento dell’efficienza dei siti produttivi, aumentandone la competitività, sia in termini di impatto ambientale, con il recupero energetico e riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica, monossido di carbonio e ossidi di azoto”.

