Lorenzin: “Racconto malattia è importante”

Roma, 8 mag. (AdnKronos Salute) – “Il racconto, la storia, l’emozione riesce a fare di più della divulgazione scientifica che spesso non arriva alle persone”. Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine della serata di premiazione della seconda edizione di #afiancodelcoraggio, organizzata a Roma da Roche. Un concorso letterario che raccoglie storie di uomini al fianco di donne che combattono la battaglia contro la sclerosi multipla.

“Attraverso il racconto si riesce anche a comprendere in modo emozionale che cosa significa la malattia e si sdogana allo stesso tempo il fatto di avere una patologia – ha sottolineato il ministro – Quando ti ammali si ammala anche la famiglia insieme a te, e quindi anche la normalizzazione della malattia è un aspetto importante: comprendere che la patologia è una parte della nostra vita, e non ci definisce per quello che siamo”.