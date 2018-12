Lotto: Assindustria Venetocentro, massimo sostegno a tutela patrimonio competenze

Treviso, 12 dic. (AdnKronos) – “Abbiamo grande attenzione come Assindustria Venetocentro alla delicata situazione di Lotto, una delle aziende di riferimento non solo del territorio trevigiano, ma anche venete e italiane – dichiara Massimo Finco, Presidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso – Stiamo seguendo anche l’iter processuale in corso in questi giorni, per garantire, insieme alla proprietà e al management, il massimo sostegno in questa fase a tutela del grande patrimonio di competenze e professionalità presenti in Lotto e assicurare la necessaria serenità all’azienda e ai suoi molti collaboratori. Siamo certi ci sarà misura e considerazione di tutte le implicazioni nelle decisioni che saranno prese”.

“Lotto è una componente rilevante della storia industriale trevigiana e i suoi prodotti si sono affermati con successo nel mondo nel difficile segmento dello sportswear, anche con grandi campioni e grandi squadre – sottolinea Maria Cristina Piovesana, Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro – La nostra associazione continuerà ad essere vicina a questa azienda, nella rappresentanza e nei servizi, con l’auspicio che riesca presto a superare al meglio questa fase e proseguire nel suo importante percorso imprenditoriale”.