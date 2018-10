Lusso: ‘La Vendemmia’ al MonteNapoleone District a Milano

Milano, 5 ott. (Labitalia) – Il vino incontra il lusso, a Milano, nel Quadrilatero della moda, con l’evento ‘La Vendemmia’ ideato e promosso da MonteNapoleone District, in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, che si terrà dall’8 al 14 ottobre. Giunto alla sua nona edizione, ha l’obiettivo di unire i grandi marchi del lusso e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle della città. Sono oltre centodieci le boutique delle vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Gesù e Bagutta – associate a MonteNapoleone District – che partecipano consentendo ai propri clienti di vivere un’esperienza unica. Nell’intento di rendere l’appuntamento sempre più coinvolgente e importante per la città, per la prima volta, sono coinvolte alcune boutique legate all’associazione ‘Amici di via della Spiga’.

Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District, che rappresenta a oggi oltre 150 Global Luxury Brands, tra le realtà più importanti al mondo, afferma con soddisfazione: “Abbiamo creato un evento unico che unisce due eccellenze del made in Italy come la moda e il vino e che anno dopo anno è sempre più apprezzato. Anche quest’anno si ripeterà a Roma e, grazie all’accordo di cooperazione con la Nanjing Xi Road, dopo la preview del novembre 2017, nel 2019 organizzeremo ‘La Vendemmia’ nel suo format integrale nella più importante via di Shanghai dedicata al lusso. Un’esperienza per gli stranieri che potranno così vivere il lifestyle italiano”.

“Un evento che qui a Milano vuole essere sempre più aperto alla città. Per questa nona edizione, infatti, abbiamo ulteriormente arricchito il programma con il coinvolgimento di via della Spiga e del Museo Bagatti Valsecchi, oltre che dei migliori hotel e ristoranti della città”, aggiunge. “Seppur fruibile esclusivamente su invito, ‘La Vendemmia’ vuole aprirsi alla città – afferma Guglielmo Miani – e al tempo stesso contribuire a promuovere Milano a livello internazionale. Il coinvolgimento dei migliori hotel e ristoranti della città ci consente di arricchire il programma con esperienze di degustazione di alto livello e di fornire una ‘reason why’ di incoming volta ad aumentare le presenze di una Milano sempre più a vocazione turistica”.

Prenotando il menù ‘La Vendemmia’ a un prezzo speciale e con un calice di vino abbinato, si potrà pranzare con 35 euro e cenare con 60 nei 28 ristoranti di Milano che aderiscono all’iniziativa. Esclusive wine experience saranno invece proposte dagli hotel 5 stelle lusso tramite speciali pacchetti Five Star Luxury Hotels ‘La Vendemmia’ che danno diritto al Vip Pass per l’Opening Evening e per gli eventi correlati. Mercoledì 10 ottobre, dalle 18,30 alle 20, un nuovo appuntamento si inserisce nel calendario de ‘La Vendemmia’: la visita guidata del Museo Bagatti Valsecchi alla scoperta della dimora neorinascimentale nei suoi aspetti legati all’ospitalità, al cibo e al vino. Giovedì 11 ottobre, alle ore 18,15, l’appuntamento con l’asta benefica ‘Italian Masters’ organizzata da MonteNapoleone District insieme al Comitato Grandi Cru d’Italia e battuta da Christie’s, si terrà al Circolo Filologico Milanese, in via Clerici 10. Quest’anno il ricavato dalla vendita di speciali bottiglie, per annata e formato, vintage e da collezione sarà interamente devoluto a cbdin Onlus – Associazione Carlo Besta Dipartimento Infantile Neurologico di Milano per la ristrutturazione del giardino dell’Istituto Neurologico a uso dei bambini malati.

“Ci aspettiamo anche per quest’anno – dice Miani – di confermarne il successo delle passate edizioni e di poter dare un contributo importante per una giusta causa grazie all’asta Italian Masters. Una rara occasione per aggiudicarsi grandi vini italiani, pregiati e da collezione, battuti da Christie’s al Circolo Filolofico Milanese. Siamo felici e orgogliosi che il nostro impegno vada, per la prima volta, a sostegno di un’istituzione milanese che è un polo di eccellenza europeo. Per questa nona edizione de ‘La Vendemmia’, infatti, i proventi saranno destinati alla Cbdin Onlus per ripristinare il giardino del Dipartimento Infantile Neurologico dell’Istituto Carlo Besta, luogo di svago per i bambini e le loro famiglie. Milano, capitale della moda e della finanza, sa anche essere una città attenta ai più sfortunati e confidiamo, pertanto, di poter raggiungere un importante risultato”.

Venerdì 12 ottobre, alle ore 19,30, sarà la volta del Wine Tasting nella cornice di Palazzo Serbelloni: un’esclusiva selezione di etichette del Comitato Grandi Cru d’Italia in degustazione per i veri intenditori. Inoltre, venerdì 12 e sabato 13 ottobre, i possessori dei Vip Pass potranno vivere la Shopping Experience sorseggiando un calice di vino, offerto dalla cantina partner, e godendo di servizi esclusivi quali il sales assistant dedicato e la consegna degli acquisti in hotel o presso la propria abitazione. Sabato 13 e domenica 14, infine, il Winery Tour permetterà di prenotare la visita ad alcune suggestive cantine italiane.

