M5S: blog Stelle, stop opacità, ora legge su partiti e fondazioni

Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “Adesso faremo una bella legge, una legge chiara di poche righe, in cui la trasparenza sarà assoluta, sarà totale e in cui qualsiasi opacità verrà spazzata via”. Lo afferma, in un video postato sul blog delle Stelle, il senatore M5S Gianluigi Paragone, annunciando una legge su partiti e fondazioni. “Ma non vi farebbe piacere conoscere i nomi e le cifre che si danno alla politica? O ai partiti? O ai big di partiti? O agli uomini di partito attraverso le loro fondazioni politiche? – chiede l’esponente 5 Stelle – Non vi farebbe piacere sapere quanti soldi Eni, Enel, Finmeccanica o le altre partecipate dallo Stato danno ai politici?”.

“No, sapete perché? Perché i politici poi nominano i vertici di queste aziende. E allora siamo sicuri – incalza Paragone – che lo fanno badando più alla competenza, alla professionalità e non magari a precedente relazione, o precedenti intrecci particolari, magari anche legati a quelle dazioni di denaro? Non vi farebbe piacere sapere quanto, magari grandi aziende che operano nel campo della farmaceutica, del gioco d’azzardo, dell’industria bellica, o anche dell’industria agroalimentare, quanti soldi danno alla politica e ai politici?”.