M5S: contrordine Grillo su euro, falchi ‘leggono’ mossa anti-Di Maio/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Difficile, tuttavia, che le divisioni interne possano emergere nella riunione convocata per lunedì alle 19.30. A poche ore cioè dal terzo giro al Quirinale per le consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella. I falchi del Movimento, oltre a essere in minoranza, non sono organizzati e non hanno -con Roberto Fico ormai investito di una carica istituzionale- una leadership al loro interno, nessun uomo forte pronto ad intestarsi la sfida aperta a Di Maio.

Tuttavia c’è chi è pronto a scommettere che la tregua apparente non possa durare ancora a lungo. “Luigi non è riuscito a capitalizzare il 32,6% di voti – dice una delle voci più critiche celandosi dietro l’anonimato – è il peggior fallimento possibile e prima o poi dovrà risponderne”.