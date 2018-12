M5S: Di Battista a Sallusti, obbedisca a Berlusconi e mi chiami ‘dottore’

Roma, 17 dic. (AdnKronos) – “Eccolo qua, puntualissimo, è arrivato l’attacco del Giornale di Sallusti/Berlusconi alla mia famiglia. Parliamo dello stesso giornale che mesi fa intitolò in prima pagina: ‘Furbata Di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento’. Lo stesso giornale che l’anno scorso diede spazio – senza fare verifiche – al suo padrone Berlusconi quando disse che ‘non avevo studiato, non mi ero laureato etc etc’”. Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb.

“Vi ricordate quando B. si burlò di me dicendo, per l’appunto, che non avevo studiato, che ero fuori corso etc etc. L’ho querelato e lui alla fine ha accettato di scrivere la letterina che vi allego qui sotto”, aggiunge Di Battista che ha postato la foto della lettera che gli inviò Silvio Berlusconi.

“Quando torno me la stampo, ci faccio una gigantografia e l’attacco al muro tra il diploma di laurea e quello del master. Ovviamente dopo averne mandata una copia a Sallusti chiedendogli, come sempre, di obbedire al suo padrone e di chiamarmi ‘Illustre Signor Dottor Di Battista”. Buona giornata a tutti, ci vediamo presto!”.