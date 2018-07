M5S: Di Maio, Grillo anima Movimento, da lui non si prescinde

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Beppe Grillo è l’anima del Movimento e da lui non si può prescindere. Per una semplice ragione: non ho mai conosciuto una persona come lui che, a oltre settant’anni, è una persona che del futuro conosce molto di più di tante persone della mia età”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7.

Quanto a indiscrezioni su presunte tensioni, Di Maio argomenta: “Nell’ultimo periodo ci stiamo sentendo con una certa frequenza. Ci confrontiamo come si confronta una persona che chiama un esperto in un determinato settore. Poi potete non crederci”.

Correlati