M5S: Renzi, su Di Battista tutto tace, Rai grillina ignora notizia (2)

(AdnKronos) – “Non pongo il problema dei due pesi e due misure con altre vicende recenti. Pongo un problema di democrazia dell’informazione. È giusto o no -sottolinea Renzi- che il leader più carismatico del partito di maggioranza abbia con la sua azienda debiti con il fisco, con le banche, con i fornitori e con i dipendenti e la notizia venga clamorosamente censurata?”.

“Ricapitolando. Fico con la colf in nero in casa. Di Maio prestanome di un’azienda che scappa dal fisco. Di Battista che semina debiti come fossero post. Ma con quale faccia questi attaccano noi che su queste cose abbiamo sempre querelato per diffamazione (e spesso vinto)? Ma con quale faccia parlano di onestà? Ma con quale faccia ci fanno la morale?”.