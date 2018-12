Roma, 20 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – La regola dei due mandati del M5S “non si tocca”, dunque a fine legislatura “tutti a casa. Le regole vanno rispettate, dalla famiglia non si esce”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un’intervista all’Adnkronos. Alla domanda su dove si vede a fine legislatura, “spero di essere felice come adesso – risponde – e di avere un po’ più tempo per la mia famiglia”.