Made in Italy: BricoBravo, BravoDay con fai da te dei makers di YouTube

Roma, 14 mag. (Labitalia) – BricoBravo, specializzato in bricolage e home&garden, è in continua evoluzione e da sempre punta sull’innovazione, creando un dialogo diretto tra azienda e clienti per garantire un’esperienza online personalizzata. Per promuovere la passione per il fai da te e presentare ufficialmente la sede di Roma e l’area espositiva esterna, BricoBravo lancia il BravoDay, un evento aperto al pubblico in cui gli youtuber del settore lavoreranno dal vivo alla realizzazione di stimolanti progetti creativi. L’evento, in agenda per il 26 maggio alle 9,30, presso la sede di BricoBravo, in via Galla Placidia 28, vede la partecipazione di nove makers che si cimenteranno nella costruzione di giocattoli e oggetti destinati ai laboratori creativi dell’associazione Fata onlus, attiva nell’accoglienza di bambini e adolescenti con gravi situazioni familiari.

Da sempre impegnata nel sociale, BricoBravo promuove la passione per il fai da te a 360 gradi, avvicinando al settore famiglie e in questo caso anche bambini in difficoltà, aiutando loro a trovare una sana e utile distrazione. Presso i laboratori creativi di Fata onlus, infatti, bimbi e adolescenti potranno colorare e ultimare i lavori dei makers, guidati dal loro estro. I nove makers del fai da te tra i più attivi del settore su YouTube – Daniele Tartaglia, Marfy Maker, Seby Torrisi, White Ghost, Paolo Brada, Controvena, Your Hobby, Samuel Magistro e Ufostufo – hanno accolto l’iniziativa con grande partecipazione e interesse, proponendo progetti che spaziano da oggetti in legno a giochi logici per stimolare la creatività dei più piccoli. Per l’occasione, verranno allestite delle postazioni di lavoro all’interno di uno dei padiglioni dedicati all’esposizione degli arredi esterni, una categoria di punta per BricoBravo nella stagione estiva. La giornata sarà costellata dalle ‘dritte’ della family blogger Mammamatta, specializzata in interior design, che documenterà l’evento con gli youtuber e sarà a disposizione per dare dei consigli sull’arredo, soprattutto alle famiglie.

Il BravoDay sarà anticipato da una giornata riservata alla stampa e ai partner per ripercorrere le tappe che hanno portato allo sviluppo esponenziale del brand, trainato soprattutto dall’intuizione nei primi anni del 2000 di specializzarsi nell’e-commerce, fino a diventare un punto di riferimento nel settore del bricolage, home&garden. Un’occasione per condividere con i partner i successi del Gruppo e delle collaborazioni che hanno amplificato i risultati aziendali di questi ultimi anni. Con oltre 10 milioni di utenti raggiunti online nell’ultimo anno, infatti, BricoBravo è diventato l’e-commerce italiano leader del bricolage, grazie anche a partnership strategiche con fornitori e marketplace. “Il BravoDay -spiega Alessandro Samà, ceo di BricoBravo- nasce dall’idea di creare un evento tutto italiano per dare uno stimolo a condividere l’ingegno, la creatività e la soddisfazione per il concretizzarsi di un’idea. Il nostro entusiasmo e lo slancio verso l’innovazione, hanno amplificato la nostra esperienza pluriennale e in occasione del BravoDay vogliamo festeggiare con i nostri partner la passione per il nostro settore”.