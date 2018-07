Made in Italy: il gelato italiano conquista gli Usa alla ‘prima’ di Sigep

Roma, 9 lug. (Labitalia) – Il gelato italiano sbarca negli States ed è subito un successo. Lo stand esperienziale organizzato dal Sigep di Italian Exhibition Group al Summer Fancy Food Show 2018 di New York, da poco concluso, ha visto ogni giorno lunghe file di operatori e appassionati, per assaggiare i gusti di gelato e il vero caffè espresso della rinomata tradizione del made in Italy, abbinato a croissant e torte. Numerosi i buyers, i distributori e gli importatori americani che hanno voluto provare in prima persona i prodotti delle aziende italiane e i professionisti top del settore.

Grande interesse anche per il seminario ‘Market Trends for Artisan Gelato in the United States’, che è stato aperto dal presidente della Specialty Food Association, Phil Kafarakis, con gli interventi, oltre quello di Flavia Morelli, Group Brand Manager di Italian Exhibition Group, di esponenti di alcune delle principali aziende del settore: da John McCabe, Eastern Regional Director di Carpigiani Usa, a Pierpaolo Colombo, General Manager di Babbi, da Rodrigo Florim, Vp Sales di MEC3 Usa, ad Anna Pata, Director of Sales & Marketing di Pregel America, e Domenico Piscioneri, Area Manager di Ifi Usa. E sono moltissimi e di qualità i contatti e gli incontri di business che si sono tenuti nel corso dei tre giorni di fiera, in particolare con gli imprenditori del canale foodservice interessati ad ampliare la loro gamma al settore gelato e con i retailers attirati dall’idea di aprire gelaterie.

Grande soddisfazione hanno manifestato anche le aziende coinvolte. Per il gelato artigianale: Carpigiani (macchine per la produzione del gelato), Ifi (vetrine refrigerate), Babbi, Pregel e Mec3 (ingredienti per gelato). Per il caffè: Hausbrandt (miscele selezionate), La Spaziale (macchine espresso) e Forno d’Asolo per la pasticceria e la croissanteria. Dunque, un gustoso anticipo del 40° Sigep, Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè che si terrà alla Fiera di Rimini dal 19 al 23 gennaio 2019 e che conferma la vocazione sempre più internazionale della manifestazione. Grazie alla collaborazione storica con Ice-Italian Trade Agency, inoltre, nel 2019 è attesa in fiera un’importante delegazione di buyers statunitensi qualificati. La valorizzazione del gelato artigianale al Summer Fancy Food Show è stata resa possibile dalla collaborazione tra Ieg, e Specialty Food Association (Sfa).

