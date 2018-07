Mafia: arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo, era ‘talpa’ boss

Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – C’è anche un carabiniere tra gli arrestati dell’operazione ‘Pandora’, eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un ‘comitato d’affari’ che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del Nisseno. Per gli investigatori è lui la ‘talpa’ che informava i boss dell’esistenza di indagini a loro carico. Per l’uomo, Domenico Terenzio, in servizio presso la Tenenza carabinieri di San Cataldo, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Dalle intercettazioni, eseguite dal carabinieri di Caltanissetta, è emerso che il militare “sistematicamente informava esponenti di vertice del gruppo mafioso o, in caso di detenzione, loro congiunti, circa le attività di indagine”. A lui vengono contestati i reati di rilevazione di segreti d’ufficio, falso, concorso esterno in associazione mafiosa. La Dda di Caltanissetta ha chiesto e ottenuto dal gip la custodia in carcere.

