Mafia: Faraone (Pd), bene decisione tribunale su Dell’Utri

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo con soddisfazione il differimento della pena disposta oggi per Marcello Dell’Utri. Stiamo monitorando anche altri casi di detenuti ignoti con patologie gravi e incompatibili, ci auguriamo che anch’essi come Marcello possano quanto prima ottenere un differimento della pena”. Così il capogruppo del Pd in Commissione Sanità al Senato Davide Faraone, Maria Antonietta Farina Coscioni e Irene Testa, della presidenza del Partito Radicale, commentano la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex senatore di Forza Italia che sta scontado una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa.

Il differimento della pena è stato adottato per le condizioni di salute di Dell’Utri, cardiopatico, diabetico e affetto da un tumore alla prostata. La scorsa settimana Faraone, Coscioni e Testa, avevano fatto visita all’ex senatore nel carcere di Rebibbia.