Mafia: Grasso, ha perso contro don Puglisi, parole Papa ci illuminano

Roma, 15 set. (AdnKronos) – “Don Pino, avevi ragione tu. Chi pensava di fermarti uccidendoti dovrebbe guardare Palermo oggi. Migliaia e migliaia di persone unite nel tuo nome e le parole di Papa Francesco che illuminano tutti noi”. Così Pietro Grasso su Facebook, dopo aver partecipato alla cerimonia a Palermo celebrata da Papa Francesco.

“Grazie Don Pino, grazie per quello che hai fatto per Brancaccio, per Palermo, per tutte le persone alle quali direttamente o indirettamente hai trasmesso i tuoi insegnamenti. La mafia, contro di te, ha perso”, conclude il senatore di Leu.

