Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antimafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso la sede del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo.

