Mafia: pizzo a storico negozio di abbigliamento, 2 arresti (2)

(AdnKronos) – E ancora “E chistu che c’ha ggiri e n’ha dare a risposta (ci devi andare e ci deve dare una risposta, ndr)… ora ci vai e vedi cosa ti dici… ava a dari cinquecentomila perché per Pasqua l’ama a portare!”. Dalle indagini è emerso come Bosco, dando seguito agli ordini di Salerno, sia riuscito a riscuotere complessivamente 1.600 euro, suddivisi in due tranche di 600 e mille euro corrisposti rispettivamente il 20 maggio ed il 27 agosto 2016. Altri mille euro avrebbero dovuto essere versati il 27 agosto 2016.

Il gip ha ritenuto provate tutte le richieste di pagamento e dazioni indicate, ma ha ritenuto raggiunta la prova del carattere estorsivo mafioso solo limitatamente alla prima, datata 20 maggio 2016.