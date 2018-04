Mai più Antria sott’acqua: finalmente una risposta concreta Basta paura ad ogni pioggia

Dopo anni di attesa, danni alle nostre abitazioni, soldi gettati al vento, e ricordi spazzati via dall’acqua e dal fango, finalmente per Antria arriva la notizia tanto sperata. Verrà, infatti, realizzato un importante intervento di messa in sicurezza dal punto di vista idraulico per il quale intendo ringraziare l’amministrazione comunale e il Consorzio Alto Valdarno.

In seguito all’ultima drammatica alluvione, in cui l’acqua ha raggiunto l’altezza di 1 metro e 80 all’interno delle case, sono stati distrutti interi piani di tutte le abitazioni limitrofe al torrente, anche di mia madre, in cui conservavo ricordi della mia giovinezza, fino ai 23 anni, quando mi sono sposato. L’auspicio è che questa opera permetta ai cittadini di Antria di uscire dal clima di paura che li accompagna, da anni, ogni volta che c’è una pioggia.