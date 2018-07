Maltempo: ancora temporali in Veneto, dichiarato stato attenzione fino a domani

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.

Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di “temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, 26 luglio. Lo Stato di Attenzione Rinforzato (allerta gialla) è stato emesso per l’area della frana in Comune di Borca di Cadore (Belluno).

