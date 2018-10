Maltempo: assessore veneto, per la Sardegna la nostra Protezione civile è pronta

Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – Vista la situazione di allerta meteo che sta interessando la Sardegna, la protezione civile regionale del Veneto è pronta a mettersi a disposizione e intervenire in qualsiasi momento. Lo ha comunicato l’assessore alla protezione civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, in occasione di un incontro oggi pomeriggio a Latisana (Udine) con il capo del Dipartimento nazionale, Angelo Borrelli.

L’assessore si è augurato che la situazione in Sardegna migliori rapidamente, ma ha assicurato che il Veneto in caso di bisogno è preparato a mettere in campo uomini e mezzi per portare aiuto alle popolazioni.

