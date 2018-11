Maltempo: in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia

Venezia, 2 nov. (AdnKronos) – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato le seguenti fasi operative per ciascuna tipologia di criticità e zona di allertamento:

Si segnala, inoltre, che le frane del Tessina in Comune di Chies d’Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono soggette a specifico monitoraggio: nelle zone di allerta Vene-A, Vene-H e Vene-B viene mantenuta una fase operativa di ALLARME localizzata e riferita alle zone interessate dai fenomeni franosi sopra citati e anche alla frana del Rotolon in comune di Recoaro, anch’essa soggetta a specifico monitoraggio.

La fase operativa di preallarme nella zona di allertamento Vene-D è riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po. Nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po il passaggio della piena potrebbe determinare l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture ivi presenti. Ai Comuni e agli Enti gestori è stato raccomandato di interdire l’accesso alle golene aperte e chiuse compreso l’utilizzo delle piste ciclabili ivi presenti, mantenendo la massima attenzione lungo il corso d’acqua, e valutare l’interdizione al transito di mezzi e persone attraverso i ponti in barche presenti sui rami di Po, nonché di provvedere eventualmente alla loro apertura per il libero deflusso della piena e del materiale flottante trasportato.