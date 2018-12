Maltempo: Musumeci, piangevano per i morti e in aula si sono nascosti dietro voto segreto

Palermo, 13 dic. (AdnKronos) – “Ieri sera il Parlamento regionale ha bocciato una risorsa di 12 milioni di euro destinata alla pulitura dei fiumi. In un’isola dove sono morte 14 persone, ho fatto pulire i fiume con le somme urgenze perché non si pulivano da anni. Io non avevo 12 milioni. Così ho fatto una variazione di bilancio, chiedendo la copertura. Ma i deputati si sono nascosti dietro il voto segreto. Se avete coraggio, votate a viso aperto”. Così, il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, commenta quanto accaduto ieri sera in aula quando la maggioranza è andata sotto durante la variazione di bilancio. Si tratta di un finanziamento di 12 milioni di euro per la pulitura dei fiumi. “Il Pd e il M5S dovevano essere i primi ad approvarla questa norma – dice Musumeci durante la trasmissione ‘Casa Minutella’- I deputati si sono nascosti dietro il voto segreto. Quelli del voto segreto, quelli che il giorno prima avevano fatto finta di piangere per i morti hanno detto no per la pulitura dei fiumi. Io non posso rispondere per quello che fanno”.