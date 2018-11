Maltempo: Veneto in ginocchio, si moltiplicano le donazioni private

Venezia, 6 nov. (AdnKronos) – Si moltiplicano le donazioni da parte di privati per aiutare le popolazioni colpite dal grave maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto. Oggi è stata la volta della Concessionaria Carraro Spa di Susegana, presente in Veneto e in Friuli con le sue 10 filiali, che ha consegnato un assegno di 15 mila euro al Presidente della Regione Luca Zaia.

Una decisione condivisa a tutti i livelli, dai vertici della famiglia ai dipendenti, che rinunceranno anche ai consueti regali natalizi ed alla cena degli auguri per contribuire alla realizzazione dell’iniziativa. Un modo per essere vicini in maniera concreta a quanti si sono trovati improvvisamente con l’abitazione o l’attività lavorativa compromesse dalle piogge e dal vento.