Manovra: al via vertice a Palazzo Chigi per cercare intesa (2)

(AdnKronos) – Di Maio è invece arrivato nel cortile del Palazzo che ospita la sede del governo a bordo di un auto, saltando il brindisi di Natale all’Hotel Forum con Beppe Grillo e gli altri esponenti del governo grillino, dove forse il vicepremier potrebbe arrivare in tarda serata, sempre che il vertice non termini troppo in là. L’unico tra i presenti al vertice in corso ad aver fatto un salto all’appuntamento con il cofondatore del M5S al momento è Fraccaro.

Prima di entrare a Chigi, intercettato dai cronisti, Garavaglia ha risposto a chi gli chiedeva se il governo è intenzionato a trovare i 3 miliardi e mezzo che mancherebbero all’appello con un: “io mi auguro che la partita sia già chiusa”. Fermi sul 2,04% del rapporto deficit/Pil? “Non dipende da me, io son qua, a Roma”. Quanto all’ipotesi di spostare sulle imprese le risorse per i centri di impiego necessari per dare il via al reddito di cittadinanza, “non dico niente ovviamente”, ha risposto Garavaglia prima di entrare nel cortile di Chigi per un vertice che si preannuncia lunghissimo.