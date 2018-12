Manovra: Bernini, da governo clamorosa resa

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “La penosa retromarcia del governo sulla manovra finanziaria ha assunto la forma di una clamorosa resa. La totale capitolazione è provata dalla Commissione europea, che di certo non promuove la legge di Bilancio ma si riserva di decidere a gennaio: una sospensione a divinis”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

“Conte e soci -aggiunge- oggi sono stati costretti ad ammettere di aver presentato stime dopate sulla crescita e sul deficit, e sono stati obbligati ad un taglio in termini contabili della spesa pubblica di oltre 10 miliardi. Per coprire l’infausto reddito di cittadinanza e quota 100, peraltro ridimensionati e ritardati, dal 2020 aumenterà pure l’Iva. Davvero un bel risultato. Insomma, dopo tre mesi di sfide, di insulti, di frasi sopra le righe contro l’Europa, il governo italiano è andato a Bruxelles con il cappello in mano facendo un’indietro tutta che ha fatto perdere credibilità al Paese e provocato danni enormi conti delle imprese e ai risparmi dei cittadini”.

“Di fronte a questo risultato obiettivamente disastroso, oggi Conte, con una sicumera surreale, ha letteralmente inventato un presunto trionfo personale e del suo esecutivo. Mentre invece siamo di fronte ad una disfatta. Spiegheremo agli italiani quanto accaduto, perché sappiano -conclude Bernini- che questo governo ‘bugiardo e incosciente’ ha ingannato gli elettori con promesse impossibili e clamorosamente sbagliate, provocando danni economici difficilmente recuperabili”.