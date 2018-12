Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “Esce la commissione europea più forte. Togliere 38 miliardi non sono noccioline… E ora devo sentire Conte che mi dice: 10 miliardi in meno nel 2019 e non cambia niente” su reddito e quota 100, “allora vuol dre che taglia 10 miliardi da un’altra parte e vorrei capire dove. Se Conte fosse stato serio avrebbe dovuto dire: ho dovuto mollare 10 miliardi per il 2019 e vi dico come faccio”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Sky Economia.