Manovra: Boccia, Parlamento esautorato, Casellati e Fico che dicono?

Roma, 17 dic. (AdnKronos) – “Ci sono limiti anche all’indecenza e in questa vicenda sono stati superati tutti. Da due mesi la manovra è ostaggio di due vice premier capaci solo di twittare, litigare tra loro e far propaganda. Il premier Conte e il ministro Tria fanno quotidiane contorsioni per spiegare all’opinione pubblica che non è come sembra”. Lo dichiara Francesco Boccia, candidato alla segreteria Pd e ex presidente della commissione Bilancio della Camera.

“Il risultato è che la manovra verrà fuori da uffici che non c’entrano nulla con il Parlamento e, forse, nemmeno con il governo. Autorizzare la fiducia su un testo che non è trattato, integrato, approvato o respinto nemmeno dalla commissione di merito come la Bilancio al Senato è gravissimo. Auspico che i presidenti di Senato, in queste ore, e Camera, per l’inevitabile secondo passaggio parlamentare dei prossimi giorni, fermino questa vergogna e questa umiliazione del Parlamento completamente esautorato dai lavori sulla legge di Bilancio”.