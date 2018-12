Manovra: Carrara (FI), tagli accelerano crisi governo

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Questo governo sarà ricordato come quello delle smentite e degli errori ma con queste trattative europee si accentua la crisi di governo”. Lo dichiara il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera.

“Avevano presentato – prosegue Carrara – una legge di bilancio con un deficit al 2,4% ora tornano da Bruxelles e lo riducono per evitare la procedura d’infrazione europea ma nonostante gli entusiasmi di Conte, il commissario europeo Moscovici ribadisce subito che questo piccolo taglio non è sufficiente. Il governo gialloverde è stato smentito nell’arco di qualche ora, una smentita che umilia ulteriormente l’Italia e gli italiani. La fibrillazione nella coalizione governativa per i prossimi tagli di spesa ci regalerà una delle peggiori manovre finanziarie della storia repubblicana ma forse anche una liberatoria crisi di governo”, conclude.