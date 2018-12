Roma, 17 dic. (AdnKronos) – Reddito di cittadinanza e quota 100 “non sono in discussione”. Verranno portate a termine “secondo tempi e modalità note”. E’ quanto assicurano all’Adnkronos qualificate fonti di governo, a vertice sulla manovra ancora in corso a Palazzo Chigi, riguardo ai numeri e ai contenuti della proposta da inviare a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione per eccesso di debito.