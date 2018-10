Manovra: Conte, con Ue niente scontri, confronto coraggioso (2)

(AdnKronos) – Quanto alle affermazioni di Salvini sul presidente della Commissione, “io rispetto Juncker e in Europa ci siamo e siamo felici di restarci, diciamo che personalmente giudico provvido adoperare un linguaggio più prudente oggi che serve il dialogo. Ma chiedo a tutti di stare ai fatti e di fare riferimento alle azioni del governo e alle dichiarazioni ufficiali e non alle affermazioni provocatorie o strappate per strada. E noto che neppure i leader europei si tirano indietro dalle polemiche”.

Il reddito cittadinanza, aggiunge il presidente del Consiglio, “non sarà forse il volano della crescita. Ma aiuta le persone. Non la classe media, magari. Ma chi non ce la fa. E’ una misura di equità e giustizia sociale: per questo governo è una priorità”.

Sul fronte della relazioni internazionali, “ho invitato Macron a Palermo per un vertice con la Libia. Con il presidente francese ci sono delle differenze di vedute, ma il rapporto personale è buono – assicura – Ognuno vuole fare ciò che è meglio per il proprio paese. Ed è esattamente con questo spirito che vedrò Putin a Mosca. Lo considero un interlocutore fondamentale”.

