Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Sono in costante contatto con Tria, siamo in piena fase di elaborazione della manovra e in questo momento non ha senso tirare fuori un numero e un numero voglio farlo come esito di un processo. Non impicchiamoci in questo momento ai decimali”. Il premier Giuseppe Conte risponde così a Salisburgo a chi gli chiede l’entità della manovra. “Questo numero dovrà dare anche il segno che stiamo tenendo i conti in ordine”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...