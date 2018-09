Manovra: Conte, investitori nostri alleati in progetto riforme

Milano, 26 set. (AdnKronos) – “Abbiamo condiviso le prospettive di crescita dell’Italia e, anzi, gli investitori sono dei nostri alleati in questo progetto di riforme”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Class Cnbc, dopo l’incontro a New York con il presidente del Nyse, Stacey Cunningham.

“Ovviamente -ha spiegato- io stesso ho interesse a rappresentare che stiamo lavorando molto seriamente, stiamo realizzando delle riforme strutturali. L’Italia ha bisogno di questo, riforme strutturali perché ci sono tutte le potenzialità per crescere, dobbiamo soltanto intervenire soprattutto per liberare le risorse economiche, per un piano infrastrutturale serio, e quando parlo di infrastrutture parlo di quelle materiali e immateriali. Non penso solo ai soldi che andremo a investire, ma bisogna pensare al fatto di liberare un ambiente anche smart per la business community. Quindi alcune di queste riforme, per esempio la semplificazione burocratica, sarà a costo zero”.

Conte non ha dato indicazioni sui numeri della manovra. “Non do numeri fino a quando non delibereremo e lo saprete dopo il Consiglio dei Ministri”, ha concluso.

