Manovra: Conte, reddito e quota 100 a fine marzo, inflessibile su questo**

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “Abbiamo dimostrato che si può essere responsabili e coraggiosi. Abbiamo evitato la procedura di infrazione, non rinunciando a mantenere gli impegni con gli italiani”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Tg1. Quindi, ha aggiunto, “realizzeremo il reddito di cittadinanza e la riforma quota 100”. Ci sarà un rinvio? “Nessun rinvio – assicura – Partiranno, come previsto, a fine marzo. Su questa cosa sono sempre stato inflessibile. Non ha mai accettato che rinunciassimo alle riforme così come le abbiamo originariamente concepite”.