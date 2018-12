Manovra: Crippa, bonus-malus con ritocchi può essere mantenuta

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – “Con alcuni ritocchi la misura introdotta in manovra su bonus malus” per incentivare l’acquisto di auto elettriche “può essere mantenuta”. Ad affermarlo è il sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa, intervenendo all’incontro organizzato dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

Per Crippa questa misura “tutela i consumatori che possono fare investimenti in tutta coscienza”. Con questo meccanismo “viene sensibilizzato sui rischi a cui va incontro perché dopo alcuni anni potrebbe trovarsi con un auto fuori mercato”.