Manovra: Di Maio, manterremo impegni, soldi ci sono

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Abbattere il debito pubblico è un impegno che prendiamo, ma una legge di bilancio non si fa per ridurre il debito. La si fa per cominciare ad avviare iniziative importanti: mantenere le promesse e migliorare la qualità della vita degli italiani”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Di Martedì.

“Questa legge di Bilancio manterrà le promesse che abbiamo fatto su reddito di cittadinanza, flat tax, superamento della Fornero. Lo faremo”, aggiunge. “I soldi ci sono. Non sono uno di quei ministri che in campagna elettorale prometteva una cosa e poi al governo ne dice un’altra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...