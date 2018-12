Manovra: Di Maio, rimette Italia in carreggiata, da vertice ottimo risultato

Roma, 17 dic. (AdnKronos) – “Ieri notte siamo rimasti fino a tardi a Palazzo Chigi per trovare gli accordi su alcune delle misure che entreranno nella manovra e alla fine abbiamo raggiunto un ottimo risultato di cui sono molto soddisfatto. Dentro la manovra ci sono tanti piccoli grandi passi che rimettono l’Italia in carreggiata”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook in cui snocciola alcuni punti dell’intesa raggiunta ieri a Palazzo Chigi in un vertice terminato a tarda notte.

“C’è il taglio alle pensioni d’oro per ristabilire giustizia sociale – scrive il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico – C’è finalmente il pagamento dei debiti da parte della Pubblica Amministrazione verso le aziende creditrici, dopo tante chiacchiere in questi anni gli imprenditori vedranno finalmente miliardi di euro che spettano loro e non rischieranno più di chiudere le loro attività”.