Roma, 20 set. (AdnKronos) – “L’Iva non sarà aumentata. La notizia secondo cui avrei affermato a Radio Radicale di un possibile aumento dell’Iva per finanziare il calo dell’Irpef è totalmente priva di fondamento. Sul tavolo di governo non esiste questa ipotesi”. Lo dichiara, in una nota, il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia.

