Manovra: Garavaglia, mi auguro partita già chiusa, non dipende da Roma**

Roma, 16 dic. (AdnKronos) – “Io mi auguro che la partita sia già chiusa”. Così il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, entrando a Palazzo Chigi per il vertice sulla manovra risponde a chi gli chiede se il governo troverà i tre miliardi e mezzo che mancano all’appello per rispondere alle richieste di Bruxelles. A chi gli domanda se per l’esecutivo giallo verde l’ultima offerta sia al 2,04% del rapporto deficit/Pil, “non dipende da me, io son qua, a Roma” risponde il sottosegretario leghista tagliando corto ed evitando di rispondere a chi chiede se il governo andrà a caccia di risorse aggiuntive da offrire sul tavolo della trattativa. Quanto all’ipotesi di spostare sulle imprese le risorse per i centri di impiego necessari per dare il via al reddito di cittadinanza, “non dico niente ovviamente”, risponde Garavaglia prima di entrare nel cortile di Chigi.