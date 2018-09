Manovra: Gelmini, 5-6-7 ottobre Fi a Milano per nostre proposte

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “In queste settimane stiamo lavorando pancia a terra per mettere nero su bianco le proposte che Forza Italia avanzerà per la prossima finanziaria. Serve una legge di bilancio coraggiosa. Dobbiamo stimolare i consumi e gli investimenti. Dobbiamo giocare all’attacco, non rassegnarci al solito italico catenaccio”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention azzurra ‘L’Italia e l’Europa che vogliamo’, organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi (Frosinone).

“Il 5, 6 e 7 ottobre sto organizzando – con i colleghi parlamentari lombardi, con i consiglieri regionali lombardi e con tanti sindaci della Lombardia – una tre giorni a Milano di incontro e confronto. Ci saremo noi di Forza Italia, ma ci saranno anche tante realtà locali e nazionali, ci saranno associazioni di categoria, economisti, professori, esperti”, ha affermato l’azzurra.

“L’obiettivo? Aprire un dialogo tra il nostro movimento ed altre importanti realtà del Paese per poi gettare le basi delle nostre proposte per la manovra. A Milano metteremo in piedi una fabbrica di idee, parleremo, studieremo, scriveremo. Ne verrà fuori un documento che poi sarà la base per il nostro lavoro parlamentare”, ha concluso.

