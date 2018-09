Roma, 26 set. (AdnKronos) – “Pieno caos per il governo sulla manovra. Tanti annunci, tante promesse, ma ancora non si vede la via d’uscita. Di Maio da un lato minaccia Tria e dall’altro si spinge a promettere addirittura l’abolizione della povertà. Più che il governo del cambiamento sembra il governo del cambiamento in peggio”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...