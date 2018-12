Manovra: Giorgetti, 2% risultato mediano, bravi Conte e Tria

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “Nei prossimi giorni quando si capirà il contenuto della legge di bilancio gli umori cambieranno”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti a Sky a proposito di un sondaggio che vede la maggioranza degli intervistati definire una ‘sconfitta’ quella del governo sulla manovra.

“Noi siamo partiti due mesi fa con la Commissione europea che chiedeva l’1,6. Noi abbiamo detto 2.4. Non è che bisogna essere dei matematici per capire che abbiamo chiuso a 2. Questi due mesi di scontro hanno prodotto un risultato mediano”.

“Quella del 2 per cento era una delle ipotesi in campo. Sono stati bravi Conte e Tria nella negoziazione. Nulla era scontato”.