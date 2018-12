Manovra: Lollobrigida, governo cala le braghe a Bruxelles

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Dopo settimane di braccio di ferro sul deficit a 2,4%, alla fine il governo Conte cala le braghe e ripiega, forse, sul 2,04%. Non esultiamo per questa riduzione, perché Fratelli d’Italia non è mai appartenuto né mai apparterrà al partito dello spread e del miope rigorismo. Spiace invece, e molto, per la debolezza politica dimostrata dall’esecutivo italiano a Bruxelles, dove al contrario era doveroso andare a trattare con voce ferma per riaffermare il diritto della nostra Nazione a decidere delle proprie politiche economiche”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo Fdi alla Camera.

“Fosse almeno valsa la pena. E invece no -aggiunge- visto che, oltre al danno d’immagine per via della figuraccia, c’è anche la beffa del contenuto della manovra, che rimarrà di stampo assistenzialista, priva di interventi utili a imprese e famiglie, e di misure per la crescita strutturale e infrastrutturale dell’Italia”.