“Manovra non cambia”, governo tira dritto

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, alle 17 a Palazzo Chigi si terrà un vertice economico per fare il punto sul Def. Attorno al tavolo, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ci sarà il ministro dell’Economia Giovanni Tria. E non è escluso che all’incontro possa prender parte anche il ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi.

Le stesse fonti assicurano che i non sono in discussione, compreso il rapporto deficit/Pil fissato al 2.4%. Il governo “lavora compatto” sul testo. Il vertice economico potrebbe far slittare la cabina di regia, sempre prevista a Palazzo Chigi, finalizzata a monitorare e realizzare il piano di investimenti pubblici che il governo ha in cantiere.

