Manovra: Padoan, a rischio sistema se si smonta riforma Fornero

Roma, 18 set. (AdnKronos) – Nella manovra alla quale lavora il governo giallo-verde “la flat tax non è più una flat tax, e il reddito di cittadinanza, da quello che si sente dire, dovrebbe semplicemente rinominare il reddito di inclusione. La cosa più preoccupante è smantellare le riforme già fatte come la legge Fornero. Un’uscita del mercato del lavoro a 62 anni mette in discussione il nostro sistema previdenziale”. Ne è convinto l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, intervenuto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

Per l’ex titolare del Tesoro, la manovra che si delinea all’orizzonte “sembra complicata. Se non si scioglie il nodo del quadro generale di compatibilità all’interno della maggioranza poi è difficile fare delle scelte. C’è in gioco la sostenibilità della finanza pubblica”.

