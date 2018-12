Manovra: riunione con Conte e Tria, punto su investimenti e sblocco pagamenti Pa

Roma, 10 dic. (AdnKronos) – Riunione alle 20.30 a Palazzo Chigi per fare il punto sugli investimenti e sul nodo dello sblocco dei pagamenti alla P.A., altro tema a cuore del governo giallo verde. All’incontro sarà presente, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria. A seguire, intorno alle 21, ci sarà una riunione ‘tecnica’ per fare il punto sugli emendamenti alla manovra approdata oggi a Palazzo Madama. A questa seconda riunione dovrebbero prender parte, oltre allo stesso Conte, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all’Economia, Massimo Garavaglia e Laura Castelli, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Mentre non è confermata la presenza di Tria e dei due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.