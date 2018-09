Manovra: Speranza, vincoli Ue no tabù ma soldi vanno spesi bene

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Le risorse vanno utilizzate per affrontare le priorità del Paese”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.

“Per noi i vincoli di bilancio non sono un tabù. Occorre però spendere bene questi soldi. E all’Italia adesso occorre un grande piano per la messa in sicurezza del territorio e delle sue infrastrutture, misure per il rilancio del lavoro, risorse per la sanità e la scuola pubblica. Se invece si vogliono buttare via miliardi di euro per fare la flat tax che favorisce solo i più ricchi, oppure si pensa di raccogliere qualche briciola con l’ennesimo condono, allora si imbocca ancora una volta la strada sbagliata”.

