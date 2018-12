Manovra: Toninelli, stangata Iva non ci sarà

Roma, 20 dic. (AdnKronos) – “Assolutamente non ci sarà la super stangata Iva, l’abbiamo cancellata quest’anno e la eviteremo anche nei prossimi anni”. Ne è sicuro il ministro Danilo Toninelli, che, in un’intervista all’Adnkronos, difende a spada tratta la legge di bilancio. “Questa manovra dà più possibilità ai cittadini di avere soldi in tasca per comprare – dice – Questo significa aumentare la richiesta, quindi i consumi,e per gli imprenditori produrre di più, assumere di più, vendere di più. Sono molto, molto fiducioso”. Stimare la crescita all’1,5%, per poi limarla all’1%, “non è stato un errore. E comunque sono convinto che sarà meglio dell’1%, ne sono certo”, aggiunge.